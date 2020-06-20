Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть РК будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь в восточной половине под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и востоке возможен град, на востоке – днем сильный дождь, шквал. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе и юге – с пыльной бурей. На северо-западе, севере, центре местами ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура днем +18+20, ночью +5+7.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура днем +24+26, ночью +15+17.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Акмолинской области без осадков, утром и ночью туман, местами ожидаются заморозки +2, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +2+7.

В Восточно-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы до 25 метров в секунду. Днем +22+27, ночью +7+12.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18 (на юге +22+27), ночью +5+10 (на юге +15).

В Алматинской области днем ожидается дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +13+18.

В Туркестанской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +16+21.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью кратковременный дождь, усиление ветра 15-20 метров в секунду, утром и ночью туман. Днем +15+20, ночью +2+7.

В Жамбылской области днем дождь с грозой, возможен град, ветер 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Костанайской области днем без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду, утром и ночью туман. Днем +20+25, ночью +3+8.

В Северо-Казахстанской области без осадков, утром и ночью туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидаются заморозки +2. Днем +20+25, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-23 метра в секунду с пыльной бурей, сильная жара. Днем +35+40, ночью +23+28.

В Атырауской области без осадков, сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +20+25.

В Кызылординской области без осадков, ветер 15-23 метра в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Актюбинской области днем без осадков, охраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Западно-Казахстанской области без осадков, сильная жара. Днем +30+35, ночью +11+16.

«В ближайшие трое суток на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды, на отдельных горных реках востока и юго-востока страны ожидается увеличение водности», — предупредили синоптики.