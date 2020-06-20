Нур-Султан. 20 июня. КазТАГ — Патрулирование общественных мест усилили полицейские Нур-Султана и Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел (МВД) РК Polisia.kz.

«Сотрудники полиции в связи с введением дополнительных ограничительных мер в выходные дни 20-21 июня текущего года несут службу в усиленном варианте. Усилена охрана общественного порядка, увеличено количество полицейских нарядов. Кроме того, непрерывно ведется патрулирование улиц. Через громкоговорители полицейские проводят разъяснительную работу среди населения. Маршруты патрулирования выстроены таким образом, чтобы можно было охватить абсолютно все участки. Полицейские заезжают во все жилые кварталы, а также останавливаются в местах массового скопления людей», — говорится в сообщении в субботу.

В свою очередь департамент полиции (ДП) Алматы напоминает об ограничительных мерах в период выходных дней.

«Акцент сделан на патрулировании мест массового пребывания граждан: парков, скверов, набережных, округу торгово-развлекательных центров и др. Они закрыты. Также активирузировали разъяснительную работу с населением. Очень важно, чтобы каждый осознавал серьезность угрозы пандемии, масштабы ее распространения и свою ответственность в противодействии коронавирусной инфекции. Настоятельно рекомендуем строго придерживаться санитарных и гигиенических норм, обязательно носить медицинские маски и не забывать о социальной дистанции», — сказал первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.

Ранее сообщалась, что масштабная дезинфекция проходит в Нур-Султане и Алматы.

Напомним, 18 июня сообщалось, что дополнительные ограничения введут на выходных (20-21 июня) в ряде регионов Казахстана из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ).