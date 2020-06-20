Алматы. 20 июня. КазТАГ — Холодную воду временно отключат в некоторых районах Алматы 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«С 09.00 до 00.00 22 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц: Сатпаева – Желтоксан – Абая – Масанчи; Абая – Толе би – Чайковского – Наурызбай батыра; Абая – Карасай батыра – Муратбаева – Абылай хана. С 09.00 до 22.00 23 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома и административные здания в контурах улиц: Сейфуллина – Радищева – Ногайбаева – Рыскулова; Рыскулова – Жансугурова – Палладина – Сейфуллина», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

В ГКП отметили, что по заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.

«Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по подключению новых сетей водоснабжения к магистральным водопроводам. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66», — резюмируется в сообщении.