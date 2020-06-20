Часы работы города

Алматы. 20 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ощущение, что скоро у Алматы будут официальные часы работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Во всяком случае, именно все выглядит в эти выходные.

В четверг главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин предупредил, что в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом (который с 20% в апреле «увеличился» до 1,1% в июне) в ближайшие выходные в городе будет закрыто буквально все: крупные торговые сети, ТРЦ, базары, парки, скверы, пешеходные улицы, набережные, туристические объекты.

Если в марте на такие заявления народ реагировал массовым штурмом торговых точек, то в этот раз никакого ажиотажа не наблюдалось. В пятницу на базарах и в супермаркетах людей было не больше, чем обычно, а в глазах продавцов были уже не паника и отчаяние, а глубокая безнадега. На парковке у базара Алматы-1 было довольно много свободных мест, чего не наблюдалось с момента снятия блокпостов, а на «Пожарке» (ярмарке Турксибского района) даже торговцев почти не было. И если то, что продавцов рассады и саженцев осталось всего несколько человек, можно списать на завершение посадочного сезона, то исчезновение торговцев овощами, фруктами и ягодами выглядело загадочным и необъяснимым. Вместо огромнейшего выбора богатых витаминами и, потому очень полезных в период пандемии, продуктов, удалось найти только двух продавцов картошки, торговавших прямо с машин. На оптовке в Тастаке ситуация была аналогичная. Парковки у супермаркетов стояли полупустые – как и в разгар любого буднего дня.

Самое интересное началось, когда город закрылся на выходные. С улиц города пропали не только автобусы и троллейбусы, но и большинство легковых автомобилей и даже пешеходов. Во всех супермаркетах, включая Small и Magnum, срочно случились выходные дни. Что удивительно – закрыт был даже Magnum, расположенный на Талгарской трассе, то есть на территории Алматинской области. Мелкие магазины торговых сетей – всякие экспресс-супермаркеты тоже закрыты. Не работают и мелкие продуктовые магазинчики, расположенные рядом с Зеленым базаром, хотя назвать магазин, где и без карантина с трудом помещается не больше двух покупателей, крупной торговой сетью, как-то язык не поворачивается.

Входы в скверы перегораживают желто-полосатые ленточки, какими в кино обычно огораживают места каких-то жутких преступлений. Правда, привязывать ленточки иногда бывает некуда – красивые декоративные чугунные ограждения исчезли в неизвестном направлении в ходе благоустройства, а деревья погибли при прокладке системы автополива, которая, кстати, так и не заработала. Возле скверов стоят полицейские машины, а сами скверы сотрудники полиции патрулируют пешком.

Но больше всего поразил, конечно, алматинский Арбат. Все входы на пешеходную улицу перегорожены металлическими заборами, такими, как стояли в свое время на блокпостах на въезде в город. Даже во время несанкционированных митингов летом 2019 года Арбат не перегораживали, а в самый разгар карантина, когда праздно шататься по пешеходным улицам тоже было запрещено, полицейские на Арбате лишь предупреждали редких прохожих о необходимости носить маски и почаще мыть руки.

В понедельник город снова откроется. Люди снова пойдут в супермаркеты, заполнят скверы, на детских площадках снова будет резвиться малышня, а молодежь оккупирует лавочки на пешеходных улицах. В будни город снова будет работать по графику. Хорошо хоть, что без перерыва на обед.