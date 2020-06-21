Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ — Единое национальное тестирование (ЕНТ) стартовало в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В этом году первый день проведения ЕНТ выпадает на воскресенье, 21 июня. В этот день тестирование будут проходить всего лишь 6,5 тыс. абитуриентов. Это один из самых малочисленных потоков. Из 161 пункта проведения ЕНТ в первом потоке будет задействован только 51 пункт, 44 из них расположены в сельской местности. В данном потоке в среднем на один пункт сдачи ЕНТ придется всего по 120 человек», — сообщили в пресс-службе министерства образования и науки (МОН) РК.

В ведомстве уточнили, что в период с 21 июня по 5 июля общее количество составит 15 потоков.

«В каждом из пунктов будут предприняты усиленные меры медико-санитарного характера: прохождение дезинфицирующего тоннеля, дезинфицирующего коврика, замер температуры, обработка рук санитайзером, предоставление маски», — проинформировали в МОН.

Также в минобразования отметили, при запуске и рассадке будет обеспечено расстояние не менее 2 метров между тестируемыми, каждая аудитория будет периодически проветриваться и обрабатываться бактерицидными средствами и рециркуляторами воздуха.

«Санитарные требования будут соблюдаться строго, поэтому заполнение аудитории допускается только до 50%. Соответственно ЕНТ будет проводиться не шесть дней, как позволяет проектная мощность, а 15 дней, чтобы комплектовать небольшие потоки. (…) В текущем году для тестируемых созданы беспрецедентные условия. К примеру, впервые разрешается использование калькулятора, для абитуриентов был предоставлен бесплатный доступ к пробным тестам, увеличено время проведения тестирования до четырех часов. Также выпускники были освобождены от госэкзаменов», — следует из сообщения.

В ведомстве напомнили, что родителям и другим сопровождающим лицам приезжать в пункты проведения ЕНТ и находиться на территории здания запрещается.

«В каждой аудитории установлена камера видеонаблюдения, для родителей будет доступна онлайн-трансляция. За ходом проведения ЕНТ будут наблюдать специальные мониторинговые группы, в составе которых представители антикоррупционной службы и общественные деятели. (…) Пункты проведения ЕНТ будут ограждены баррикадными лентами. Представителям СМИ будут предоставлены фото и видеоматериалы от пресс-службы МОН РК. Для желающих снять на фото и видеокамеру процесс запуска тестируемых будет организована отдельная съемочная зона в 08.00», — проинформировали в минобразования.

Вместе с тем, как отметили в МОН, управлениями образования Нур-Султана, Алматы и Шымкента организован подвоз участников до пунктов проведения ЕНТ.