Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам – Токаев

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ — Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Поздравляю медиков Казахстана с профессиональным праздником! Ваше призвание – возвращать здоровье людям, а порой и спасать их жизни. Сегодня многие из вас находятся на передовой борьбы с пандемией. Благодарю вас за самоотверженный труд, желаю благополучия, здоровья! Государство в приоритетном порядке будет оказывать помощь медикам», — написал Токаев на своей странице в Twitter в воскресенье.

Напомним, в Казахстане ежегодно каждое третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника, празднование которого установлено указом президента РК в 1998 году.