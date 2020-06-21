Токаев наградил медработников

Нур-Султан. 21 июня. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил медицинских работников, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Указом главы государства Касым-Жомарта Токаева за самоотверженный и кропотливый труд по защите здоровья граждан нашей страны группа медицинских работников награждена государственными орденами и медалями», — написал Уали на своей странице в Fаcebook в воскресенье.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил медиков Казахстана с профессиональным праздником, и отметил, что «государство в приоритетном порядке будет оказывать» им помощь.

Напомним, в Казахстане ежегодно каждое третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника, празднование которого установлено указом президента РК в 1998 году.