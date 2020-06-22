Аким Туркестана самоизолировался из-за коронавируса

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Аким Туркестана Рашид Аюпов самоизолировался из-за коронавируса, сообщает корреспондент агентства.

«Уважаемые жители города Туркестан! К сожалению, COVID-19 не обошел и меня стороной. Несколько дней назад почувствовав недомогание обратился за помощью к врачам. Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения. На данный момент нахожусь дома на самоизоляции. Состояние относительно удовлетворительное. Работа такова, что ежедневно приходится посещать места скопления людей. И несмотря на все предпринятые меры предосторожности все-таки заразился коронавирусом. Надеюсь, в скором времени быть снова в строю. Берегите родных и себя!» — рассказал Аюпов на своей странице в Instagram в понедельник.