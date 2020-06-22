Алматы. 22 июня. КазТАГ – Около 9 тыс. вагонов с продукцией для импорта в КНР скопилось в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

«Обсуждались совместные действия по увеличению пропуска поездов через погранпереходы Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос. В данный момент на казахстанской территории скопилось до 9 тыс. вагонов с продукцией для импорта в КНР, поэтому необходимо увеличить пропуск поездов через приграничные станции.

Отмечено, что за пять месяцев этого года объем перевозок между РК и КНР составил 8 млн тонн груза, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе, через станцию Достык перевезено 6 млн. тонн различных грузов, что на 24% больше, чем за период январь – май 2019 год, через станцию Алтынколь — 2 млн тонн, рост составил 44 %», — говорилось в понедельник на совещании делегаций Алматинского отделения ГП и Урумчийской железной дороги, где подвели итоги работы пограничных железных дорог РК и КНР за пять месяцев 2020 г.

Как уточняется, в ходе селектора достигнута договоренность по сдаче в ближайшее время по станции Достык на станцию Алашанькоу до 16-18 поездов в сутки, по приему — до 12 поездов в сутки. На погранпереходе Алтынколь-Хоргос по узкой колее до 14-16 поездов и по широкой колее до 6-8 составов в сутки.

Как отметил директор Алматинского отделения ГП Нурым Жаниязов, совместные меры способствуют увеличению объемов перевозок грузов, в данный момент приграничные станции имеют для этого технические возможности.

В свою очередь, китайская сторона проинформировала о планах по увеличению инвестиций в развитие станции Хоргос для увеличения ее пропускной способности.