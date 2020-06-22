НОК выразил соболезнования Тимуру Кулибаеву в связи со смертью его матери

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан выразил соболезнования Тимуру Кулибаеву в связи со смертью его матери Раисы Кулибаевой, сообщает пресс-служба НОК.

«Уважаемый Тимур Аскарович! Мы скорбим вместе с вами об этой безвозвратной потере. Для всех, кто ее знал, Раиса Алдабергеновна была воплощением добра и отзывчивости. Потеря главной опоры человека – любящей матери – тяжелое горе, и мы все разделяем ваши чувства и хотим поддержать вас в этот непростой час. Пусть светлые воспоминания о жизни мамы, счастье и тепле, которые она хранила в семье, всегда будут с вами. Олимпийская семья скорбит вместе с вами», — говорится в соболезновании в понедельник.