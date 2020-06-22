Бежавшие из Китая казахи освобождены, решение об их статусе примут в Акмолинской области

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Бежавшие из Китая этнические казахи Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы вышли на свободу, решение об их статусе примут в Акмолинской области, сообщила адвокат Ляззат Ахатова.

«Да. Мы едем в Астану из Семея, они же были в колонии там», — подтвердила Ахатова корреспонденту агентства в понедельник информацию об освобождении своих подзащитных.

Она уточнила, что Мусаканулы и Алимулы планировали оставить в Семее, но в итоге удалось решить вопрос об их проживании в Акмолинской области.

«Мы подали ходатайство и удовлетворили наше ходатайство, потому что сестра Мурагера с мужем живут в Акмолинской области в Коянды, они там будут жить и там будут работать. И я рядом. Теперь их заявление о статусе беженцев будет рассматриваться не в Восточно-Казахстанской области, а в Акмолинскую область передадут», — добавила Ахатова.

Напомним, 21 января Мусаканулы и Алимулы были приговорены в суде Зайсана к пяти месяцам 24 дням лишения свободы. Тогда же стало известно, что их не будут депортировать из страны.

Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы – этнические казахи, граждане Китая, которые незаконно пересекли границу 1 октября 2019 года. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алматы, чтобы сдаться властям, рассказать свои истории и попросить политического убежища у Казахстана. Позже оба были взяты под стражу.

5 декабря пресс-служба КНБ РК выложила в сеть интервью заместителя председателя КНБ РК – директора пограничной службы (ПС) КНБ РК Дархана Дильманова, в котором он комментирует ситуацию с указанными казахами. В интервью он сказал, что «по окончанию судебных, а также всех уголовных ответственностей» данных граждан будут передавать в КНР.

6 января в Зайсане ВКО начался суд над Мусаканулы и Алимулы. Их привлекли к ответственности по статье об «умышленном незаконном пересечении государственной границы». Суд проходил на фоне массовых выступлений выражающих поддержку двоим этническим казахам.

Конвенция ООН о статусе беженцев – конвенция, принятая 28 июля 1951 года в Женеве конференцией полномочных представителей, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1950 года. Конвенция дает определения понятия «беженец» и устанавливает общие основания, на которых предоставляется статус беженца. Конвенция допускает высылку беженца в интересах государственной безопасности, но запрещает их возвращение в государство, из которого они бежали, опасаясь преследования.

Казахстан присоединился к Конвенции в 1998 году.