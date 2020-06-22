Более 70 абитуриентов пытались пронести запрещенные предметы в первый день ЕНТ — МОН РК

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Более 70 абитуриентов пытались пронести запрещенные предметы в первый день ЕНТ, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Сегодня 6206 человек получат результаты ЕНТ. Участникам выдадут электронный сертификат. В первый день ЕНТ планировали сдать 6512 человек. Не явились 144 абитуриента. В ходе запуска у двух абитуриентов была выявлена высокая температура, они смогут пересдать в другой день. За участниками ЕНТ наблюдали независимые эксперты», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, аудитории оснащены камерами видеонаблюдения. Тестируемые перед прохождением через металлоискатель подписывают расписки об отсутствии запрещенных предметов и обязательства о соблюдении правил.

«Попытка использования запрещенных предметов приведет к аннулированию результатов, а участник будет отстранен и не сможет пересдать ЕНТ в текущем году. В течение дня 160 абитуриентов лишились возможности сдать ЕНТ: 73 абитуриента за попытку пронести запрещенные предметы, 87 – за нарушения правил. Большинство из них в Туркестанской области и Шымкенте», — отмечается в сообщении.

Согласно графику, во второй день ЕНТ сдают 10 007 человек. Из 161 пункта проведения тестирования задействованы 77, из них 68 расположены в сельской местности.

«Все участники проходят пять этапов дезинфекции согласно санитарно-эпидемиологическим нормам. Соблюдается расстояние не менее 2 м. Аудитории будут периодически проветриваться и обрабатываться. Они заполнены на 35%, в каждой присутствуют 10-18 человек», — резюмируется в сообщении.