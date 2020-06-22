Экс-мажилисмен Серик Оспанов стал советником Бейбута Атамкулова

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Депутат мажилиса III, IV и V созывов Серик Оспанов стал советником министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбута Атамкулова, передает корреспондент агентства.

«Оспанов Серик Жамекович назначен советником министра индустрии и инфраструктурного развития РК», — сообщили в пресс-служба МИИР в понедельник.

Как уточнили в ведомстве, Оспанов будет курировать вопросы индустриального развития.

Оспанов был депутатом мажилиса с 2004 по 2016 годы, после чего с января 2017 года по сентябрь 2019 года возглавлял Национальный центр по правам человека. До избрания в мажилис в разное время был акимом Актау, заместителем акима Мангистауской области.