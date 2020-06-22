«Рейтинг реальной влиятельности в медиасфере». «Коронавирус: и медицина, и население Казахстана не выдержали экзамен?». «Повышение налогов или экономия на чиновниках – что перевесит?». «Дарига Назарбаева и ее сын «в восторге»

Сетевой Казахстан 22 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Правосудие: реалии и перспективы» — О преобразованиях в судебной системе и перспективах ее развития в интервью «Казахстанской правде» рассказывает председатель Верховного суда РК Жакып АСАНОВ — Первое – отказались от пресловутых рейтингов для судей, утвердили новый формат судебных актов, обязали судей разъяснять их сразу после оглашения, создавали фронт-офисы, отменили запреты на гаджеты адвокатам в судах, запустили проекты по семейному и ночному судам, судей-примирителей и другое. Второе – разработали законы, решающие стратегические задачи.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Рейтинг реальной влиятельности в медиасфере» — Мы составили первый, на наш взгляд, наиболее соответствующий реальной силе и потенциалу рейтинг влиятельности в медиасреде, который включает в себя как государственных служащих, представителей медиасообщества, общественных деятелей, экспертов и политологов Казахстана, наиболее востребованных и популярных среди казахстанских потребителей СМИ и пользователей интернета.

CAMONITOR . KZ . Мади АЛИМОВ – «Память о Великой Отечественной требует правды – настоящей и полной…» — Сегодня, 22 июня, – очередная годовщина одной из самых скорбных дат для многих людей на постсоветском пространстве. 79 лет назад именно этот день разорвал судьбы миллионов советских граждан на «до» и «после». Сегодня нет-нет, но раздаются голоса, что, дескать, для казахов это была чужая война. Разумеется, такие вещи произносятся не от большого ума. Потому что любые попытки замкнуть свою историю в узких национальных рамках – это путь в никуда. И уж тем более такой подход неприемлем при оценке войны и всего, что с ней связано. Хотелось бы быть правильно понятым, но в некотором смысле для казахов война стала своеобразным звездным часом. Казахи не посрамили ни себя, ни воинские традиции, доставшиеся от предков. Неслучайно по числу Героев Советского Союза они входят в первую шестерку среди народов бывшего СССР.

«Коронавирус: и медицина, и население Казахстана не выдержали экзамен?» — Ситуация с эпидемией коронавируса в Казахстане не внушает особого оптимизма. Число инфицированных растет день ото дня, в последнее время заметно увеличилась смертность, и, судя по всему, отечественная система здравоохранения, несмотря на ее мужественные усилия, явно не справляется с потоком заболевших. Меньше всего в данный момент хотелось бы бросать камни в огород медиков, но, увы, этого сейчас не делает разве что только ленивый.

IA — CENTR . RU . «Осознанность и здравоохранение: уроки COVID-19 для Казахстана» — О коронавирусе в Казахстане и карантинных мерах мы поговорили с президентом Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии наук РК, академиком Российской медико-технической академии Вячеславом ЛОКШИНЫМ — Думаю, изначально все было более чем нормально. А вот дальше, когда отменили Чрезвычайное положение и начали быстро смягчать карантинные меры, ситуация резко ухудшилась. Ведь перед властями стоял выбор: либо карантин, либо экономика. В принципе, за два месяца экономика была практически уничтожена. В частности, сфера обслуживания, гостиницы, рестораны, бизнес-центры практически прекратили свою деятельность. Их необходимо как-то реанимировать. Однако многие знают, что та же Беларусь пошла по пути не введения карантина и отсутствия кардинальных ограничительных мер. Сейчас у них, согласно официальной статистике, примерно 50 тыс. заболевших, где-то 500 умерших. Если все это спроецировать на Казахстан, то у нас было бы 100 тыс. заболевших, а не 15-20 тыс.

TIME . KZ . «Время R и койко-мест» — Минздрав заявляет: по новым критериям оценки эпидситуации весь Казахстан, за исключением трех областей страны, подлежит усилению карантинных мер. Но несмотря на атаку коронавируса вопреки всем предпринятым против него мерам, в пятницу у членов правительства на заседании был в целом оптимистичный настрой: отечественная вакцина против COVID для испытаний на добровольцах будет готова уже предстоящей осенью, а казахстанских масок и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) хватит на всех при любом развитии событий. Первую позитивную новость в кабмине объявил пресс-секретарь премьер-министра Садык АКИЖАНОВ до начала заседания: рулевой кабмина Аскар МАМИН и главы трех ведомств — Минобрнауки, Минсельхоза и Минэкологии — вышли из самоизоляции.

«Территория заблуждений» — Экологи и активисты потребовали запретить сдавать в аренду земли национальных парков. Как заявили в ходе экспертной дискуссии экологи и общественные деятели, продвигаемая нынче государством концепция развития экотуризма (обустройство пеших троп, визит-центры, кемпинги, глэмпинги, караванинги и прочие атрибуты “американской модели”) не соответствует мировым стандартам и самой сущности охраны природных объектов.

«Игра в подкидного» — Невероятная история случилась в Алматы: бывший полицейский признался, что он вместе с коллегами намеренно подставил человека, впоследствии осужденного на 10 лет. В редакцию газеты “Время” обратился адвокат Сержан ПРАЛИЕВ. Он рассказал, что представляет интересы алматинца Нурлана ДЖАМЕНКЕЕВА, приговоренного к 10 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. По словам юриста, его подзащитный уже отбывает наказание, а Верховный суд отказался рассматривать кассационную жалобу осужденного.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Открытка (аппаратно-бюджетная сказка)» — Однажды в президентском окружении возникла идея: послать поздравительную открытку от имени главы государства каждому предпринимателю страны в знак моральной поддержки в условиях кризиса. Распоряжением руководителя администрации была создана рабочая группа для проработки вопроса. Государственно-правовой отдел, поддержанный канцелярией президента и отделом социально-экономического мониторинга, указал на возможность учреждения Дня предпринимателя, к которому будет привязана рассылка открыток…

EXCLUSIVE . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Казахстан инжиниринг»: кому он нужен?» — Когда читаешь отчетность АО «Казахстан инжиниринг», финансовую и корпоративную, сразу вспоминается давний документальный фильм Сергея Образцова «Кому он нужен, этот Васька?». И вот, судьба «Казахстан инжиниринга» напоминает судьбу некоторых персонажей этого фильма. Непонятно, зачем создавали. Непонятно, что с ним делать дальше. Создается полное впечатление беспризорности, ненужности никому, когда читаешь историю его мытарств по различным министерствам и национальным холдингам.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Повышение налогов или экономия на чиновниках – что перевесит?» — В массовых рассылках сообщалось, что Министерство национальной экономики и депутаты Сената предлагают повысить корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Таким образом они хотят пополнить госказну, которую сами же заметно опустошили всего за несколько месяцев карантина. Эксперты в один голос с предпринимателями резонно протестуют, аргументируя тем, что товары и продукты в разы подорожают, все сборы в итоге лягут на плечи потребителей, а бизнес и вовсе задохнется от непосильных платежей. Но экономисты не просто критикуют, а предлагают свои меры, как можно увеличить резервы бюджета без ущерба бизнесу и гражданам.

EHONEWS . KZ . «Александра Ушакова: алматинцы вынуждены выживать в условиях кризиса и скоро начнут выходить на акции протеста» — В Алматы – самом большом мегаполисе страны обостряются социальные противоречия, в том числе и в верхней части города в районе Кок-Тобе, где идет борьба за земельные участки граждан как со стороны строительных компаний, так и со стороны отдельных собственников, пытающихся выжить своих соседей. Кроме этого, жители выступили против вложения миллиардных средств в ненужную реконструкцию улиц в момент усугубляющегося кризиса. Об этих проблемах Алматы сняла видеоролик известная гражданская активистка Александра УШАКОВА. Александра любезно согласилась ответить на вопросы «Эха Казахстана» и прокомментировать нынешнюю ситуацию, сложившуюся в южной столице.

365 INFO . KZ . «Онлайн-учебу провалили и дети, и школы, и родители» — Большинство сограждан недовольны переходом школьников на дистанционное обучение. Одна из проблем — нехватка технических средств. Пользуются компьютером менее четверти семей, большинство — мобильными телефонами. Хотя они уже приспособились. Гораздо больше недовольства вызывает слабый интернет. Об этом говорится в работе «Оценка вовлеченности родителей в учебный процесс в период COVID-19: анализ социологического опроса (кейс Казахстана).

NP . KZ . «Деревья вместо воды?» — Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК подсчитал, что только за предыдущие два года на осушенном дне Аральского моря высадили пять миллионов саженцев саксаула. Такой цифрой лесники и экологи Казахстана встретили очередной день борьбы с опустыниванием, который во всем мире отмечают 17 июня. Высыхание Аральского моря освободило более шести миллионов гектаров от бывшей площади воды, с которых ежегодно в воздух с осушенного дна выносится более 100 миллионов тонн соли, пыли и песка. Что, конечно же, наносит ощутимый вред окружающей среде.

LITER . KZ . «Что известно об Инвестфонде МСБ, который зачем-то планирует купить технику Apple на 5 млрд тенге» — 16 июня ТОО «Инвестиционный фонд малого и среднего бизнеса» опубликовало объявление о покупке техники Apple на сумму более пяти миллиардов тенге на портале госзакупок. В планах заказчика приобрести 1680 телефонов марки iPhone 11, 665 ноутбуков Apple MacBook Pro, а также несколько сотен планшетов и моноблоков. Мы выяснили, что известно об этой компании. Результаты удивляют…

CARAVAN . KZ . «Мифы и сказки оппозиции. О чем молчат противники Дариги Назарбаевой» — В социальных сетях представители старой оппозиции регулярно вспоминают прошлое. А в последнее время в очередной раз главной темой для воспоминаний стал «захват» Даригой НАЗАРБАЕВОЙ ряда СМИ в 90-х годах. С подачи «искателей правды» в социальных сетях у немалого числа жителей нашей страны в возрасте до 40 лет сложилось чуть ли не устойчивое мнение, что Дарига Назарбаева единолично владеет большим количеством различных СМИ. Причем якобы все эти издания достались ей всевозможными коварными путями. Такими, что бывшим владельцам и другим причастным к этим СМИ талантливым редакторам приходилось срочно из страны сбегать. На самом же деле все было, мягко говоря, далеко не так.

AZATTYQ . ORG . «Дарига Назарбаева и ее сын «в восторге». Они отстояли лондонскую недвижимость и в апелляционном суде» — Апелляционный суд Великобритании отклонил апелляцию Национального агентства по борьбе с преступностью, которое пыталось обжаловать снятие «ордеров на богатство неустановленного происхождения» с двух элитных особняков и квартиры в Лондоне Дариги НАЗАРБАЕВОЙ и Нурали АЛИЕВА общей стоимостью 80 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллионов долларов).

«Казахстан открывает международное авиасообщение. Что нужно знать?» — С 20 июня Казахстан возобновляет авиасообщение с рядом стран. Объясняем, как это будет происходить, какие предусмотрены требования и ограничения.

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