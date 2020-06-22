Реагенты для ПЦР и другие материалы на сумму более $2 млн предоставят США Казахстану

Нур-Султан. 22 июня. КазТАГ – Реагенты для полимеразно-цепной реакции (ПЦР) и другие материалы на сумму более $2 млн предоставят США Казахстану, сообщает пресс-служба американского посольства в Казахстане.

«Главным среди материалов, поставляемых министерству здравоохранения Казахстана, являются лабораторные реагенты для проведения тестов в режиме реального времени (реакция обратной транскрипции ПЦР), – одним из самых точных лабораторных методов для выявления, отслеживания и изучения тяжелого острого респираторного синдрома коронавируса 2 (SARS-CoV-2), вируса, вызывающего COVID-19», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Отмечается, что в партнерстве с правительством Казахстана агентство США по международному развитию (USAID) определило приоритетные области оказания поддержки и продолжит поставку необходимых лабораторных материалов в рамках своего проекта «Устойчивость местной системы здравоохранения».

«Ожидается, что дополнительные лабораторные материалы на сумму более $2 млн США поступят в течение июля — сентября 2020 года. USAID сотрудничает с официальными лицами здравоохранения Казахстана для определения конкретных необходимых материалов и оборудования в соответствии с Национальным планом стратегической готовности и мер реагирования Казахстана», — сказано в сообщении.

Как уточнили американские дипломаты, «правительство США поставило материалы на сумму $300 тыс. для поддержки экстренного реагирования на COVID-19 в Казахстане в рамках проекта USAID «Устойчивость местной системы здравоохранения».

Сейчас власти США, при содействии агентства США по международному развитию (USAID) в РК предоставляют Казахстану необходимое лабораторное оборудование и расходные материалы для поддержки ответных мер казахстанского правительства на пандемию COVID-19.

«Доступ к точному и быстрому тестированию COVID-19 имеет решающее значение для прекращения распространения вируса. Мы тесно сотрудничаем с правительством Казахстана для защиты благосостояния и жизни каждого человека в Казахстане», — сказал посол США в Казахстане Уильям Мозер.

По данным посольства, правительство США уже предоставило более $5,7 млн для оказания помощи ответным действиям на COVID-19 в Казахстане.

«Эта помощь направлена ​​на содействие неотложным мерам по профилактике, выявлению и реагированию на эпидемию в Казахстане, в то же время, опираясь на существующие стратегии устойчивости системы здравоохранения», — указано в сообщении.