Уголовное дело против Ильяшева в одностороннем порядке инициировал полицейский – адвокат

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Алматы. 22 июня. КазТАГ – Уголовное дело против активиста Альнура Ильяшева в одностороннем порядке инициировал полицейский, заявил адвокат Виталий Воронов.

«В этом рапорте (следователя ДП Алматы – КазТАГ) содержится ссылка на другой рапорт старшего оперуполномоченного УПЭ ДП Алматы Сейтканова Р.Н., который самостоятельно в ходе мониторинга обнаружил в соцсетях (в мессенджере YouTube и на канале «БАСЕ») обращение гражданских активистов и зарегистрировал свое сообщение об этом обнаружении в КУИ №0003008266 для принятия решения о возможности начала досудебного расследования. Именно на основании этих сообщения и рапорта об обнаружении сведений об уголовном правонарушении 8 апреля 2020 года была произведена регистрация данного факта в ЕРДР №207500031000571 и начато досудебное расследование уголовного дела», — сказал Воронов в ходе судебных прений в понедельник.

При этом он отметил, что «ни органы управления самого ОО «Партия Nur Otan», ни один из ее членов не обращались с заявлением в компетентные государственные органы о привлечении Ильяшева к уголовной ответственности за распространение якобы заведомо ложной информации о партии».

Адвокаты Ильяшева потребовали признать их подзащитного невиновным, освободить его из-под стражи, вернуть все изъятые по делу предметы и документы их владельцам.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

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Суд над Ильяшевым начался 12 июня. Как заявил сам активист в ходе заседания 18 июня, ему могут назначить четыре года восемь месяцев лишения свободы. На следующий день – 19 июня прокурор запросил для Ильяшева три года лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета на публичную деятельность сроком на пять лет.

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