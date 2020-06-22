Уголовное дело против Ильяшева в одностороннем порядке инициировал полицейский – адвокат

Алматы. 22 июня. КазТАГ – Уголовное дело против активиста Альнура Ильяшева в одностороннем порядке инициировал полицейский, заявил адвокат Виталий Воронов.

«В этом рапорте (следователя ДП Алматы – КазТАГ) содержится ссылка на другой рапорт старшего оперуполномоченного УПЭ ДП Алматы Сейтканова Р.Н., который самостоятельно в ходе мониторинга обнаружил в соцсетях (в мессенджере YouTube и на канале «БАСЕ») обращение гражданских активистов и зарегистрировал свое сообщение об этом обнаружении в КУИ №0003008266 для принятия решения о возможности начала досудебного расследования. Именно на основании этих сообщения и рапорта об обнаружении сведений об уголовном правонарушении 8 апреля 2020 года была произведена регистрация данного факта в ЕРДР №207500031000571 и начато досудебное расследование уголовного дела», — сказал Воронов в ходе судебных прений в понедельник.

При этом он отметил, что «ни органы управления самого ОО «Партия Nur Otan», ни один из ее членов не обращались с заявлением в компетентные государственные органы о привлечении Ильяшева к уголовной ответственности за распространение якобы заведомо ложной информации о партии».

Адвокаты Ильяшева потребовали признать их подзащитного невиновным, освободить его из-под стражи, вернуть все изъятые по делу предметы и документы их владельцам.

Напомним, 17 апреля в Алматы был задержан известный политический активист Альнур Ильяшев. Как заявили в департаменте полиции, его подозревают в распространении заведомо ложной информации. 18 апреля Ильяшев был арестован на два месяца. В числе прочего, силовики вменяют ему в вину призыв к властям сложить полномочия и критику в адрес «Нур Отана». Правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис считает непонятным, как информация о партии Nur Otan в деле и Ильяшева относится к режиму ЧП. В самой партии «Нур Отан» отрицают причастность к преследованию Ильяшева, однако утверждения партийцев противоречат материалам уголовного дела, согласно которым, полиция вменяет политактивисту в числе прочего в вину то, что «в содержании представленных на исследование текстов постов пользователя Альнура Ильяшева имеется негативная информация относительно ОО «Партия Nur Otan».

Суд над Ильяшевым начался 12 июня. Как заявил сам активист в ходе заседания 18 июня, ему могут назначить четыре года восемь месяцев лишения свободы. На следующий день – 19 июня прокурор запросил для Ильяшева три года лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета на публичную деятельность сроком на пять лет.