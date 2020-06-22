Иностранных инвестиций станет меньше 22.06.2020 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 140 0 Экономический обозреватель Сергей Домнин о динамике иностранных инвестиций в Казахстан Похожие материалы: Сокращение глобальных инвестиций в страны СНГ на 38% прогнозирует в 2020 году ООН ВОЗ обновила связанные с ношением медицинских масок рекомендации Главное, не забыть секретный код Застрявшие в Алматы индийские студенты просят вернуть их на родину Арестован руководитель управления культуры Нур-Султана – источник