Более Т13,5 млрд население и компании РК должны коммунальным службам – Атамкулов

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Валентина Владимирская. Население и компании должны коммунальным службам Т13,7 млрд, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

«Дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед коммунальными службами — Т13,66 млрд», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на Т780 млн.

«Наибольшая задолженность отмечаются в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и в Мангистауской области», — сказал министр.

За январь-май 2020 года в Казахстане добыто порядка 44 млн тонн угля. На внутренние энергопроизводящие предприятия отгружено 24,1 млн тонн, на коммунально-бытовые нужды населения — 2,7 млн тонн, отметил Атамкулов.