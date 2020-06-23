Кабмин РК принял норму об ограничении объемов добычи нефти на крупных месторождениях

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Власти Казахстана приняли норму об ограничении объемов добычи нефти на крупных месторождениях, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Правительство РК приняло постановление «О введении временных ограничений на пользование участками недр для средних, крупных и гигантских месторождений пропорционально экспортным объемам». Принятый подход позволяет обеспечить потребности внутреннего рынка РК в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для крупных проектов и старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как считают в кабмине, «принимаемые меры позволят сократить риски аварийных остановок казахстанских месторождений и обеспечить стабильное поступление денежных средств от экспорта казахстанской нефти».

«Благодаря ранее принятым мерам по сокращению нефти в Казахстане и других странах, наблюдается положительная тенденция в динамике цен на нефть (на 23 июня цена марки Brent составила $42,23/барр) и уменьшение дисбаланса на нефтяном рынке», — сказано в сообщении.