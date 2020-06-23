Четырьмя новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк ВВС Казахстана

Новости 124 0
Война Миров. Памятникопад Война Миров. Памятникопад
2352

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Четырьмя новыми боевыми вертолетами пополнился авиапарк Военно-воздушных сил (ВВС) Казахстана, сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных силах. (…) Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между минобороны РК и предприятием «Рособоронэкспорт».

«Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения, вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Казахстан модернизировал два своих самолета Су-27
  2. Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 14 июня
  3. Понижение температуры ожидается в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана
  4. Коронавирус привыкает к организму человека и слабеет, второй волны может не быть – МВК РК
  5. Минфин Казахстана может получить новые полномочия

Новости партнеров

Загрузка...