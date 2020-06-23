Госслужащие ответственны за реализацию концепции «слышащего государства» – Токаев

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что государственные служащие ответственны за реализацию концепции «слышащего государства», передает корреспондент агентства.

«Сегодня День государственного служащего. На госслужащих возлагается особая ответственность за осуществление реформ, модернизацию всей страны, реализацию концепции «слышащего государства», — написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

Обращаясь к госслужащим, глава государства подчеркнул, что от них «зависит исполнение законных требований» граждан Казахстана.

«Желаю успехов в работе, направленной на построение сильного, авторитетного Казахстана», — резюмировал Токаев.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил полицейских с праздником.

Напомним, 23 июня в Казахстане официально отмечают два профессиональных праздника – День полиции и День государственного служащего.