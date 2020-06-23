Костанай. 23 июня. КазТАГ – Карантинные меры усилили на неделю в Костанайской области, передает корреспондент агентства.

«С 00.00 23 июня 2020 года до 24.00 30 июня главный государственный санитарный врач Костанайской области постановил: приостановить деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности (за исключением дежурных групп); запретить работу спортивных комплексов (кружков, секций и других), за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек; ограничить работу объектов общественного питания – только по принципу «доставки до клиентов» и «на вынос», — говорится в официальном сообщении во вторник.

Кроме того, с 00.00 27 июня по 24.00 28 июня на территории городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Тобыл устанавливается запрет на выход жителей из мест проживания, за исключением случаев: выхода на работу; обращения за медицинской помощью; приобретения продовольственных товаров, лекарственных препаратов и медицинских изделий в ближайших от мест проживания или работы аптеках и магазинах; выноса мусора; проезда на дачу на личном транспорте; поездок по уходу за больными и престарелыми лицами, требующих постоянного ухода; выгула животных.

Также запрещаются все виды игровой и развлекательной деятельности на территории указанных городов.

«Приостанавливается деятельность городского общественного транспорта (кроме общественного транспорта в городе Рудном), в том числе дачных маршрутов. Приостанавливается деятельность всех торговых объектов на территории города, за исключением торговых объектов, реализующих продукты питания. Приостанавливается деятельность всех торговых рынков в независимости от реализуемого ассортимента, за исключением оптовой реализации продуктов питания. Приостанавливается деятельность скверов, парков, набережных, в том числе точек питания и торговли, расположенных на их территориях, а также пляжей и баз отдыха», — сказано в сообщении.