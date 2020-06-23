Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Фекалиями затопило шесть домов и предприятие в Уральске, сообщает портал «Мой город».

«Шесть домов и предприятие затопило фекалиями после порыва канализационной насосной станции (КНС) в Уральске. Порыв коллектора произошел по улице Азербайджанская 20 июня», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в ускоренном порядке сточные воды были откачаны.

«К нам не поступило ни одного звонка о нехватке воды, осуществлялся постоянный подвоз. В принципе наши коммунальные службы и аварийно-спасательные подразделения справились с ситуацией очень оперативно», — отметил начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев.

Отмечается, что в микрорайоне Зачаганск находится 17 соцобъектов. Аким Зачаганска Адильбек Кадыров пояснил, что на затопленном участке ТОО «Батыс су арнасы» уже провели дезинфекцию.

«В настоящее время оценивается ситуация, подсчитывается ущерб. По результатам будут приняты необходимые меры», — рассказал Кадыров.

Издание отмечает, что 21 июня произошла еще одна авария на канализационном коллекторе по Саратовской трассе, без воды остался поселок Зачаганск. Был осуществлен подвоз воды, уже вечером этого дня авария была устранена.