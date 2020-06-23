«Автономная зона» Сиэтла связана с великой традицией утопических экспериментов

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2020 год - это катастрофа. Некоторые люди усматривают в такой ситуации возможность бросить все и взять новый старт в жизни

Издание Salon опубликовало статью Кейт Йодер под названием «Seattle’s «autonomous zone» belongs to a grand tradition of utopian experiments» — «Автономная зона» Сиэтла связана с великой традицией утопических экспериментов».

В предисловии к ней говорится так: «2020 год — это катастрофа. Некоторые люди усматривают в такой ситуации возможность бросить все и взять новый старт в жизни».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Мы наблюдаем новое возрождение утопизма», — говорит доцент кафедры политики в британском Университете Ноттингема Трента Хизер Альберро, которая специализируется на исследовании радикального экологического движения и утопического мышления.

Такие проблемы, как изменение климата, увеличивающийся разрыв между богатыми и всеми остальными и расовое неравенство, вызывают у многих людей ощущение того, что они переживают один гигантский небывалый кризис.

И эти вызовы, накладываясь друг на друга, формируют «именно такие условия», которые способствуют подъему всех видов выражений» утопического мышления, сказала Альберро.

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Основываясь на широком диапазоне инициативных начинаний — от масштабных идей типа «Зеленого нового курса», представляющего собой проект пакета мер «по нормализации климатических условий, созданию рабочих мест и восстановлению справедливости» и раскрученного членом Палаты представителей США от Нью-Йорка Александрией Окасио-Кортес, до «автономной зоны» Сиэтла, — люди выдвигают новые планы относительно того, как в дальнейшем мир мог бы функционировать.

Эти идеалистические усилия, независимо от того, идет ли речь о литературных или реальных экспериментах, могут стимулировать появление масштабных культурных и политических перемен, даже если они не достигнут своих целей.

Если основываться на выложенных в Twitter’е сообщениях президента Дональда Трампа о CHOP’е (Capitol Hill Organized Protest — Организованном протесте Капитолийского холма) в Сиэтле (или на обработанных в программе Photoshop видеорепортажах телеканала Fox News об акциях протеста в этом городе), можно сформировать себе картину чистого хаоса, сопровождающегося видами зданий в огне и множества протестующих людей.

Сиэтл

На внешней стороне Восточного участка Департамента полиции Сиэтла 9 июня 2020 года в Сиэтле, штат Вашингтон. (Фото: David Ryder/Getty Images)

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В действительности же все это больше напоминает другое. Складывается впечатление о сидящих в парке людях, показе фильмов типа «Тринадцать» и занятии искусством. А еще это — серьезная протестная акция с участием толпы людей, собравшейся перед заброшенным участком полиции, чтобы поговорить о расизме и жестокости полиции. Список требований демонстрантов включает в себя роспуск департамента полиции Сиэтла, выведение полицейских из школ, прекращение практики задержания несовершеннолетних и выплату компенсаций жертвам насилия со стороны полиции.

«Автономная зона Капитолийского холма #CHAZ (Capitol Hill Autonomous Zone — «Автономная зона Капитолийского холма») — это не беззаконная пустошь анархистского восстания, а мирное выражение коллективной скорби нашего сообщества и его стремления к построению лучшего мира», — написала в Twitter’е на прошлой неделе мэр Сиэтла Дженни Дуркан.

Альберро сравнила CHOP в Сиэтле с сообществом 300 экологических активистов в западной Франции, которые встали лагерем на отведенном под вызывавшее много споров строительство нового аэропорта участке, начиная с 2008 года.

«Цель этих автономных зон — не только создать такие маленькие модели лучших миров, — сказала она, — но и физически остановить ныне действующие силы разрушения» — будь то строительство аэропорта или, в случае Капитолийского холма, практика обращения полиции с черными».

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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