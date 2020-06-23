Инфекционист: Гидроксихлорохин для лечения коронавируса в РК назначается не всем пациентам

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Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане назначается не всем пациентам, заявила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«Относительно гидроксихлорохина хочу сказать, что мы учитываем международный опыт, мы имеем и свой хороший опыт. И вот использование у некоторых пациентов, которые не идут на других противовирусных препаратах, показало, что гидроксихлорохин в этих случаях оказывает хороший противовирусный эффект, поэтому мы его используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей», — сказала Баешева на брифинге во вторник.

По ее словам, смертей именно от гидроксихлорохина в тех странах, где он применялся, зафиксировано не было.

Отметим, от использования гидроксихлорохина отказались в ряде развитых стран, так как ученые не выявили пользы в его применении для заболевших КВИ.

 

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