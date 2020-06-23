Токаев поздравил полицейских с праздником

Новости 171 0
Слон в партийной лавке Слон в партийной лавке
2731

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ — Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских с праздником, передает корреспондент агентства.

«Вы успешно решаете сложные задачи в экстремальных условиях пандемии. Желаю сотрудникам полиции здоровья, благополучия, дальнейших успехов. Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником. Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан», — написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

Напомним, 23 июня в Казахстане официально отмечают два профессиональных праздника – День полиции и День государственного служащего.

23 июня 1992 года Верховный совет Казахстана принял Закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» – первый правовой акт, определивший задачи и функции полиции. Спустя 15 лет 5 июня первый президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев своим указом утвердил 23 июня Днем полиции.

Похожие материалы:

  1. У нас нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси – Токаев
  2. Токаев наградил медработников
  3. Токаев поздравил Путина и россиян с Днем России
  4. Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
  5. Токаев подписал соглашение по транзиту товаров и транспорта через ЕАЭС и КНР

Новости партнеров

Загрузка...