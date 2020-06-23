Алматы. 23 июня. КазТАГ — Холодную воду временно отключат в некоторых домах Бостандыкского района Алматы 24 июня, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«С 09.00 до 17.00 24 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома в микрорайоне Алмагуль (дома №27-50), на проспекте Гагарина (№278, 280, 282)», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В «Алматы су» уточнили, что ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по замене оборудования на сетях водопровода.