Вице-министр информации и общественного развития РК освобожден от должности

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Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Вице-министр информации и общественного развития РК Габидулла Оспанкулов освобожден от должности, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Габидулла Оспанкулов освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению», — говорится в сообщении во вторник.

Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

В разные годы работал в парламенте РК, Администрации Президента, акимате г. Экибастуз, министерстве образования и науки РК.

С 2013 по 2017 год возглавлял комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

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С октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии «Nur Otan». С декабря 2019 по настоящее время работал вице-министром информации и общественного развития РК.

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