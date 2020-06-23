Вдыхание паров спирта не спасает от коронавируса – ведущий инфекционист РК

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вдыхание паров спирта не спасает от коронавируса, заявила ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева.

«Наверное, они (авторы рассылки в мессенджерах, призывающей вдыхать пары спирта – КазТАГ) руководствуются тем, что мы рекомендуем спиртовые антисептики. Но на самом деле это неправильно», — сказала Баешева на брифинге во вторник.

Она отметила, что рассылка, «конечно, фейк».

«Мы такие рекомендации (вдыхать пары спирта – КазТАГ) не даем, потому что, чтобы этот вирус погиб, нужна концентрация спирта, должно быть 60%, что практически невозможно создать в человеческом организме», — подчеркнула Баешева.