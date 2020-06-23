Токаев пообещал врачам в ближайшее время решить проблему с нехваткой защитных костюмов

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал врачам в самое ближайшее время решить проблему с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек.

«В условиях повторной вспышки пандемии (коронавируса – КазТАГ), нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет поручение срочно выправить данную ситуацию», — сказал Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz во вторник.

Президент поблагодарил медработников за верность долгу и медицинской клятве.