Токаев пообещал врачам в ближайшее время решить проблему с нехваткой защитных костюмов

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Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал врачам в самое ближайшее время решить проблему с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек.

«В условиях повторной вспышки пандемии (коронавируса – КазТАГ), нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет поручение срочно выправить данную ситуацию», — сказал Токаев на онлайн-форуме Biz Birgemiz во вторник.

Президент поблагодарил медработников за верность долгу и медицинской клятве.

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