«Елбасы Нурсултан Назарбаев является Основателем независимого Казахстана». «Год Бакытжана Сагинтаева: «слышащее государство», карантин, экология». «Население выводит деньги из крупнейших банков Казахстана». «Уйгурский район – проблема в названии или в головах?»

Сетевой Казахстан 23 июня 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . Кайрат МАМИ председатель Конституционного совета Республики Казахстан – «Елбасы – созидатель и гарант казахстанского конституционализма» — Спустя почти 30 лет после провозглашения суверенитета мы с уверенностью и чувством гордости твердо можем утверждать, что Казахстан является равноправным и уважаемым членом международного сообщества и обладает всеми признаками состоявшейся государственности. В этих успехах страны ключевая роль принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы Нурсултану НАЗАРБАЕВУ. По признанию народа и букве Конституции Елбасы Нурсултан Назарбаев является Основателем независимого Казахстана (пункт 2 статьи 91 Конституции). Фактор реформаторски настроенного Лидера стал локомотивом и движущей силой всех преобразований, реализованных в стране за эти годы.

«Теперь сценарий будет писать население – главный инфекционист Казахстана о росте заболеваемости КВИ» — Ведущий врач-инфекционист РК Динагуль БАЕШЕВА высказалась о необходимости соблюдения карантинных мер, а также о так называемой второй волне коронавируса в Казахстане. «Я сейчас наблюдаю такую картину, что все люди без масок, в обнимку, на остановках стоят – никакого дистанцирования нет. Абсолютная беспечность. Они все заразятся, и количество будет увеличиваться. Люди – абсолютно беспечны«, – заявила Баешева в телефонном интервью. По ее словам, в течение 14 дней количество больных будет увеличиваться.

CONTUR . KZ . «Год Бакытжана Сагинтаева: «слышащее государство», карантин, экология» — 28 июня исполнится ровно год, как в Алматы акимом был назначен Бакытжан САГИНТАЕВ. До этого с марта 2019 он был руководителем Администрации президента, то есть, несколько месяцев проработал с новым главой государства Касым-Жомартом ТОКАЕВЫМ. Вступивший в должность президента Казахстана экс-спикер сената с первых же дней принялся выстраивать собственную команду, чем и объясняется «обкатка» некоторых ключевых госслужащих на должности главы АП – после Сагинтаева на этом посту побывал и нынешний Госсекретарь РК Крымбек КУШЕРБАЕВ. При этом Алматы выпал из перечня ежедневных лидеров по количеству зараженных. Сейчас «стараются» регионы и, к сожалению, столица. А на примере алматинской команды акимата мы можем видеть, как способна работать в экстремальных условиях крепко сбитая сборная госслужащих.

RATEL . KZ . «Айдос Сарым: В политику не идут эстеты, падающие в обморок от цинизма других» — Вспомните, хотя бы освобождение ДЖАКИШЕВА. Его освободили не потому, что шумели соцсети, а потому что хотели дать правильный сигнал бизнесу. Пусть никто не обижается, но те, кто видел его очередным вождем и моральным авторитетом будущей борьбы, попросту идут боком. Власть активно работает с теми же двкшниками и по большому счету всех почти встроила обратно. Власти договариваются с Бергеем РЫСКАЛИЕВЫМ, который финансировал несколько проектов в последние годы. Судя по всему, сделка состоялась. И дело здесь не только в чьем-то шантаже и убойном компромате. Это циничная, крайне прагматичная сделка, которая закрыла еще одну историю раскола. Да, это все невкусно, неэстетично. Но в политику не идут эстеты, которые падают в обморок от цинизма и обмана других. Где в мире происходит по-иному? Власти вчера отпустили ДУТБАЕВА, МАЙЛЫБАЕВА и еще кого-то. Это тоже из этой оперы. Нравились они кому-то или нет, но формальности соблюдены, удовлетворены какие-то групповые интересы, достигнуты неизвестные для нас договоренности.

365 INFO . KZ . «Население выводит деньги из крупнейших банков Казахстана» — В мае 12 из 15 крупнейших БВУ республики столкнулись с оттоком вкладов физических лиц. Объем вкладов физических лиц в казахстанских банках по итогам мая а составил 9 трлн 793,2 млрд тенге. Это на 73,3 млрд меньше показателей апреля. Май стал вторым месяцем подряд, в течение которого произошел отток вкладов населения. Но во многом это обусловлено не тем, что люди забирают накопления, а с высоким уровнем долларизации. Общий объем вкладов сократился на фоне укрепления тенге и переоценки валютных депозитов.

«Ошибки медицины Казахстана родом из советского прошлого» — Последние вести с медицинских полей: переполнены стационары, плановые операции приостановлены до лучших времен… Это заставляет задуматься: все ли правильно в системе здравоохранения Казахстана? Почему в экстренной ситуации первыми пострадавшими стали именно врачи? У доктора медицинских наук Толебая РАХЫПБЕКОВА, которому в конце 90-х довелось курировать здравоохранение страны, есть свое объяснение этому.

CARAVAN . KZ . «Тревожный контакт: как сходят с ума люди, контактировавшие с больными коронавирусом» — Когда человек узнает, что он болен коронавирусом – он испытывает мгновенный шок, а дальше включается в борьбу, ему некогда размазывать слезы, мучиться в догадках. Врачи. Диагностика. Лечение. Другое дело – контактники. Им предстоит 14 дней испытания на прочность. Изматывающее измерение температуры каждые два часа, хождение из угла в угол, принюхивание к окружающей реальности, а вдруг обоняние пропало, один, два, три, четыре – снова и снова задержка дыхания и рой мыслей в голове. Иногда кажется, что всё. Вот оно и началось. Но снова – это лишь призрак COVID. А вокруг снуют домочадцы, и в переживании за них твои муки становятся просто невыносимыми. Я знаю десятки историй, как контактники доводят себя до жуткой депрессии.

CAMONITOR . KZ . «Новый всплеск эпидемии в Казахстане: кто виноват и что делать?» — Уже очевидно, что ослабление режима карантина было преждевременным. И хотя возвращение многих ограничительных мер сегодня выглядит единственно верным и логичным шагом, пойти на него казахстанские власти пока не решаются, поскольку это больно ударит по экономике страны. Почему произошел новый всплеск заболевания, хотя казалось, что победа над ним уже так близка? Что пошло не так и кто в этом виноват: сами власти с их непоследовательными действиями или население с его беспечностью и пофигизмом? Нурлан АСЕЛКАН, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии»: «Полагаю, всех нас ждут тяжелые испытания». Ислам КУРАЕВ, политолог: «Скоро мало кто вообще сможет работать из-за состояния здоровья». Айман ЖУСУПОВА, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева: «Смягчение карантина подразумевает коллективную ответственность».

TIME . KZ . «Той больше, чем жизнь?» — В Актобе помимо нашествия COVID еще одна напасть — массовая вспышка пневмонии. Больных ею десятками госпитализируют в стационары, 18 человек скончались. — Рост есть и по коронавирусу, и по пневмонии. На 22 июня заболевших коронавирусом уже 628. Более 300 человек выздоровели. А пневмонией за июнь заразились более 700 человек, из них 478 находятся в стационаре, — сообщила на интернет-пресс-конференции исполняющая обязанности руководителя облздрава Светлана ЕСЕНАМАНОВА.

«Отдать швартовы!» — В конце мая был оглашен приговор по делу вице-адмирала Жандарбека ЖАНЗАКОВА, признанного виновным в злоупотреблении властью, выразившемся в заключении договора на аренду пирса в 2015-2016 годах. По версии следствия, морской офицер таким образом нанес ущерб государству в размере 42 миллионов тенге, однако коллеги вице-адмирала считают, что у Жанзакова просто не было выхода. Контр-адмирал Ратмир КОМРАТОВ объясняет, что именно случилось в те годы в военно-морских силах — По сути, он один из создателей военно-морского флота Республики Казахстан. Первые корабли он перегонял сюда, в Актау, из Южной Кореи через Турцию. Фактически сам стоял за штурвалом. Представьте, что это за маршрут и сколько сил необходимо, чтобы его пройти. А теперь говорят, что он нанес родине ущерб.

«138 баллов. Кто больше?» — 166 абитуриентов не допустили к ЕНТ в первый день проведения тестирования в минувшее воскресенье: подавляющее большинство из них хотели пронести с собой шпаргалки и телефоны, а некоторые пришли с подозрительной температурой. На брифинге в понедельник замдиректора Национального центра тестирования Наужан ДИДАРБЕКОВА сообщила, что в первый день “самого страшного экзамена” побит антирекорд по шпорам!

IA — CENTR . RU . «Уйгурский район – проблема в названии или в головах?» — Столкновения на межэтнической почве для Казахстана не в новинку, однако за последний год они пугающе участились. Очередным эксцессом стала поножовщина между казахской и уйгурской молодежью вечером 16 июня, которая произошла в Уйгурском районе Алматинской области. Примечательно, что казахские националисты в качестве «средства» для решения проблемы предлагают переименовать Уйгурский район – как будто именно в названии административной единицы кроется суть проблемы. Местные национал-патриоты давно стали символом системной неадекватности, однако данный вектор все больше набирает обороты.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Апломб до господдержки доведет» — Несмотря на «истории успеха» и рассказы про «денежный поток» в авиакомпании «Эйр Астана» почти сразу с началом корона-кризиса запросили помощь у государства, а возврат денег за билеты пассажирам – оставляет желать лучшего Ситуация с распространением коронавирусной инфекции, повлекшая кризис в целых отраслях экономики, как во всем мире, так и Казахстане, не ставшим исключением, обнажила уязвимость даже крупных компаний – казалось бы, занимающих незыблемую нишу в сфере оказания транспортных услуг.

NG . RU . «Кайрат Келимбетов: «Мы – платформа, где западные и восточные инвесторы могут встречаться и вести свою деятельность»» — Управляющий Международным финансовым центром (МФЦ) «Астана» Кайрат КЕЛИМБЕТОВ рассказал о растущей роли государств в преодолении пандемии, об экономических последствиях борьбы с опасной инфекцией, а также о новых тенденциях в развитии инвестиционного потенциала Большой Евразии. По его мнению, пандемия не только подстегнула уже наметившиеся ранее тренды в мировой экономике, но и дала старт новым, которыми нужно суметь воспользоваться и Казахстану, и России.

VLAST . KZ . «Борис Каральник, иммунолог: «Родители, отказывающиеся от вакцинации своих детей, нарушают их право на здоровье и жизнь»» — В прошлом году в Казахстане произошла вспышка кори — ею заболели больше 10 тысяч человек, 21 умер. Мы поговорили с иммунологом, доктором медицинских наук, профессором Борисом Вольфовичем КАРАЛЬНИКОМ, который большую часть своей жизни, а ему 86 лет, посвятил борьбе с инфекциями, о вакцинировании и подготовке к пандемиям.

KAPITAL . KZ . «Еркегали Машир: Настало подходящее время для цифровизации» — Внезапный скачок в IT-отрасли во время пандемии COVID-19 оказался колоссальным, и необходимость развития диджитал-сферы ощутили как крупные корпорации, так и малый и средний бизнес. Кто попал под большой удар, какие диджитал-профессии будут востребованы и куда движется рынок рассказал генеральный директор группы компаний Azimut Solutions, член IT-совета НПП «Атамекен» Еркегали МАШИР.

«Что делать, если на вас оформили чужой кредит» — Кредитные мошенники придумывают различные схемы, позволяющие выкрасть персональные данные пользователей и используют их в своих корыстных целях. К примеру, могут оформить кредит на ваше имя. Что делать, если вы узнали о задолженности по кредиту, который не брали? На этот вопрос в Агентстве по финрегулированию дали руководство к действию.

AZATTYQ . ORG . «Ограничение свободы и урезанные права. Приговор активисту Альнуру Ильяшеву» — Три года ограничения свободы, 100 часов общественных работ и пятилетний запрет на публичную деятельность. Такой приговор вынес суд в Алматы гражданскому активисту Альнуру ИЛЬЯШЕВУ по обвинению в «распространении заведомо ложной информации». В основу обвинения легли его посты в Facebook’е с критикой в адрес партии власти «Нур Отан».

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