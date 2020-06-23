Алматы. 23 июня. КазТАГ — Хадж для паломников из-за рубежа отменила Саудовская Аравия, сообщает ТАСС.

«Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа», — говорится в сообщении со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Власти королевства отметили, что «хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны».

Как сообщается, Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом.

«К настоящему моменту выявлена 161 тыс. заразившихся, свыше 105 тыс. человек уже выздоровели, 1307 заболевших умерли. В рамках мер по противодействию распространению пандемии в королевстве с конца марта были закрыты все мечети. С июня их начали постепенно открывать. С благословения хранителя двух святынь в Мекке и Медине короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда возобновились молитвы и в Мечети пророка в Медине. Но главная святыня мусульман – Большая (Заповедная) мечеть в Мекке – пока закрыта», — следует из сообщения.

Напомним, в 2020 году хадж по лунному календарю выпадает на конец июля. Ежегодно в его обрядах и ритуалах принимают участие более 3 млн человек, в том числе свыше 2 млн мусульман приезжают из-за границы.