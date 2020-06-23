Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву

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Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

«24 июня в 13.00 по времени Нур-Султана президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook во вторник.

Как уточняется, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом.

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