Токаев с рабочим визитом прибыл в Москву

Нур-Султан. 23 июня. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

«24 июня в 13.00 по времени Нур-Султана президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook во вторник.

Как уточняется, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом.