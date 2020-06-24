От новых деклараций до уменьшения пенсионных взносов

Какие изменения ожидают казахстанцев уже в ближайшем будущем

Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан во втором чтении одобрили проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста».

Само название документа говорит о многом. Но нам интересны детали. И их немало.

Валюта превратится в тенге

Одна из целей этого законопроекта – снижение долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключение валютного риска в будущем. И хотя банки уже давно не имеют права выдавать валютную ипотеку лицам, кто не имеет валютный доход, балласт, накопленный за все предыдущие годы, сохраняется. Видимо, не помогла и программа рефинансирования банковских валютных займов, которая была проведена в 2019 году. К тому же, рефинансировать свою ипотеку по курсу 188 тенге за доллар смогли далеко не все заемщики.

Именно поэтому депутаты парламента внесли поправки в законодательство и предоставили банкам право без заявления заемщика валютного ипотечного займа, в целях снижения долговой нагрузки, применить улучшающие условия в виде уменьшения его денежного обязательства при замене иностранной валюты на национальную валюту.

Анонимность отменяется

Какие еще изменения ожидают финансовый рынок и потребителей финансовых услуг?

Так, например, поправки предусматривают запрет на переводы между анонимными электронными кошельками и устанавливают новые требования по идентификации пользователей. Эмитент электронных денег обязан осуществить идентификацию физического лица в случае приобретения им электронных денег на сумму, превышающую пятидесятикратный размер МРП.

Кроме того, в документе определены лимиты на размеры операций при использовании электронных денег. Максимальная сумма одной операции, совершаемой упрощенно идентифицированным владельцем электронных денег — физическим лицом, не должна превышать сумму, равную стократному размеру МРП, максимальная сумма одной операции, совершаемой индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, не должна превышать сумму, равную тысячекратному размеру МРП.

Онлайн-кредиторы: за лицензией становись!

С 1 января 2021 года вводится обязательное лицензирование микрофинансовой деятельности. Микрофинансовые организации в последние годы развиваются стремительными темпами. При этом далеко не всегда права потребителей финансовых услуг были защищены. Особенно это касалось расплодившихся онлайн-кредиторов и их драконовских процентов.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, ссудный портфель МФО в 2019 году составил 293,3 млрд. тенге — на 33,7% больше, чем в предыдущем году (219,5 млрд. тенге). И только с 1 января 2020 года кредитные товарищества, ломбарды, онлайн-кредиторы попали в сферу регулирования надзорного органа.

«Вместе с тем рынок получил новые возможности, — отмечает аналитическое агентство Ranking.kz. — К примеру, на законодательном уровне был увеличен максимальный размер микрокредита с восьмитысячекратного размера МРП до двадцатитысячекратного МРП. Таким образом, микрофинансовые организации могут предоставлять микрокредиты до 55,6 млн. тенге, что позволит вовлечь в сферу услуг МФО субъекты среднего и крупного бизнеса».

Введение лицензирования с 2021 года – это следующий, вполне логичный шаг. Руководящим лицом микрофинансовой организации не может являться лицо, не имеющее высшего образования, с неснятой или непогашенной судимостью или в отношении которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации пожизненно. С принятием закона к микрофинансовым организациям также будут применяться все меры воздействия, как и к другим финансовым организациям, вплоть до отзыва лицензии.

Кратковременная передышка

С 1 июня 2020 года и до 1 января 2021 года до 5% уменьшается размер обязательного пенсионного взноса для физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за исключением, если эти договора заключены с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентам. На этот короткий период физические лица могут платить 5% от получаемого дохода, но не выше 5% пятидесятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Сначала декларация, потом портфель

Существенной ревизии подверглась и ст.11 п.2 Закона РК «О противодействии коррупции»: расширен круг лиц, в обязательства которых входит сдача декларации об активах и обязательствах.

Если ранее декларацию об активах и обязательствах представляли кандидаты в Президенты Республики Казахстан, депутаты парламента и маслихатов, акимы городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборных органов местного самоуправления и их супруги – до регистрации в качестве кандидата, то с принятием новых поправок подобную декларацию должны предоставлять и лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супруги. Причем, до назначения на должность. В случае непредоставления такой декларации, в назначении лица на должность будет отказано. Ранее эти лица предоставляли только декларацию о доходах и имуществе.

По идее, депутатам нужно пойти дальше, и обязать предоставлять оба вида декларации и топ-менеджеров квазигосударственных холдингов и компаний и руководителей основных подразделений. Формально они не являются государственными служащими, но на деле управляют государственной собственностью. Периодически вспыхивающие коррупционные скандалы в управляющих холдингах говорят о необходимости контроля и за этой армией управленцев.

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