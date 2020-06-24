Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. 63 объектам в Арыси не хватило денег на компенсации для восстановления, сообщил аким города Мурат Кадырбек.

«Владельцам 404 объектов через общественный фонд «Менің Атамекенім» выплачены компенсации на Т3,69 млрд для восстановления объектов предпринимательства. Из-за отсутствия средств в фонде владельцам 63 объектов предпринимательства компенсации будут выплачены в будущем», — сообщил Кадырбек в СЦК в среду.

Всего от чрезвычайной ситуации в Арысе пострадали 467 предприятий.

Напомним, 24 июня 2019 года в 9.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан восьмилетний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание. В результате инцидента были уничтожены боеприпасы на Т96 млрд, а общий ущерб физическим и юридическим лицам превысил Т143 млрд. На ликвидацию последствий взрывов было направлено почти Т38 млрд.