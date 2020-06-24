Неустойчивый характер погоды ожидается в ближайшие дни в большинстве областей Казахстана

Новости 65 0
Когда Нацбанк нащупает дно? Когда Нацбанк нащупает дно?
1710

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды ожидается в ближайшие дни в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды. Северный циклон с районов Новой Земли обусловит дожди, местами сильные на северо-западе, севере, затем в центре и юго-востоке республики», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 25-27 июня.

26 июня в тыл циклону сместится холодный Северо-Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры воздуха, ночью в северной половине республики до +2+7, +10, днем до +12+17, +20.

«Также местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града», — уточнили синоптики

Похожие материалы:

  1. Потепление ожидается в ближайшие трое суток в северных регионах Казахстана
  2. Понижение температуры ожидается в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана
  3. Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана в среду
  4. Дожди ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана
  5. Дождь с градом ожидается на севере Казахстана в ближайшие трое суток

Новости партнеров

Загрузка...