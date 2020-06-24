Данные кредитных историй казахстанцев могут оказаться у банков стран ЕАЭС

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Данные кредитных историй казахстанцев могут оказаться у банков стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент агентства.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила доработанный проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в ЕАЭС. Соглашение будет способствовать, с одной стороны, созданию равных условий для резидентов всех стран ЕАЭС при обращении за кредитами в банки на территории других государств-членов. С другой стороны, документ даст банкам возможность адекватно оценивать риски при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов», — говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

Как считают в комиссии, соглашение «будет стимулировать развитие трансграничного кредитования в союзе».

«Соглашение предусматривает возможность для резидентов стран ЕАЭС запрашивать и получать свой кредитный отчет, находясь в другом государстве-члене, при обращении за кредитными продуктами в финансовую организацию в этой стране. Документ устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащей трансграничному обмену. Кроме того, он определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, и полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств союза», — сказано в сообщении.

Ожидается, что после одобрения советом ЕЭК проект соглашения будет направлен в страны для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.​