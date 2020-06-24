Объединить налоги на имущество и землю с физических лиц предлагают в МНЭ РК

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога предлагают в министерстве национальной экономики.

«Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить», — говорится в распространенном в среду докладе министра национальной экономик РК Руслана Даленова по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата».

Также сообщается, что в целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года.