Около $195 млрд потеряла мировая туротрасль с начала 2020 года

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Около $195 млрд потеряла мировая туристическая отрасль с начала 2020 года, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Туризм – в числе отраслей, в наибольшей степени пострадавших в период пандемии, и без поддержки правительств и международных организаций ему не оправиться от шока. В этом году в апреле, когда люди обычно много путешествуют в связи с пасхальными каникулами, количество туристических поездок по всему миру сократилось на 97%. В марте, когда был введен карантин, число международных туристов снизилось на 55%. В целом в период с января по апрель 2020 года число иностранных путешественников сократилось на 44%. В результате отрасль уже потеряла примерно $195 млрд», — говорится в докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Отмечается, что за первые три месяца 2020 года резко сократилось число международных туристов, направляющихся практически во все регионы мира: в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – на 51%, в Европу – на 44%, на Ближний Восток – на 40%, в Северную и Южную Америки – на 36% и в Африку – на 35%.

«Внезапное резкое снижение числа туристов привело к сокращению занятости и экономическим трудностям. Поэтому крайне важно, чтобы возобновление туризма стало приоритетом для государств. Но главная задача сектора – защита здоровья и обеспечение безопасности», — заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

В ООН добавили, что туристическая отрасль обеспечивает рабочими местами миллионы людей во всем мире и является одной из важнейших составляющих экономики. Чтобы поддержать сектор и не допустить сокращения рабочих мест, эксперты призывают власти постепенно снимать ограничения, налаживать трансграничные транспортные коридоры, возобновлять международные рейсы на некоторых туристических направлениях, но при этом строго соблюдать правила безопасности и гигиены.

«До тех пор, пока возобновление туризма не начнется повсеместно, власти всех стран должны оказывать сектору экономическую поддержку. Европейский союз и отдельные государства, в том числе Франция и Испания, уже приняли ряд мер, направленных на спасение этой отрасли. В 2020 году, в зависимости от введенных странами ограничений, сокращение международных туристических потоков составит 58-78%, число международных туристов во всем мире сократится на 850 млн – 1,1 млрд человек, а потери сектора составят $910 млрд – $1,2 трлн. Без работы останутся 100-120 млн работников сферы туризма», — считает Пололикашвили.