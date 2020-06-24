Дети до 10 лет редко заражаются коронавирусом друг от друга, уверяет канадский ученый

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Алматы. 24 июня. КазТАГ – Дети до 10 лет редко заражаются коронавирусом друг от друга, считает сотрудник управления здравоохранения Британской Колумбии (Канада) Бонни Генри, сообщает CBC.

«Дети вряд ли могут заразиться коронавирусом друг от друга, но им все же не стоит собираться большими группами», — приводит издание слова Бонни Генри.

При этом поясняется, что, ссылаясь на научную работу, опубликованную учеными из Нидерландов, Генри заявил, что имеется достаточное количество научных данных, что, хотя дети и могут изредка заражать друг друга и взрослых, гораздо чаще дети заражаются от взрослых, особенно, от членов семьи.

По словам Генри, в наибольшей степени это относится к детям в возрасте до 10 лет. По мере того, как они достигают подросткового возраста, их организм начинает реагировать на коронавирус как организм молодых взрослых.

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