Путин ударил парадом по короне вируса 24.06.2020 18:20 Лилия ИГЛИКОВА Политика 186 0 Юрий Захаров о пандемии, евразийстве и славяно-тюркском единстве Похожие материалы: Токаев подписал соглашение по транзиту товаров и транспорта через ЕАЭС и КНР Холодную воду отключат на двое суток в нескольких микрорайонах Алматы Сенат РК одобрил ратификацию соглашения по транзиту товаров и транспорта через ЕАЭС и КНР Данные кредитных историй казахстанцев могут оказаться у банков стран ЕАЭС Русские в Казахстане. Ответ Токаеву