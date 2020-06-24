Дэвид Кэмерон предложил создать новую всемирную организацию по борьбе с пандемиями

Алматы. 24 июня. КазТАГ – Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предложил лишить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) права предупреждать о будущих пандемиях и создать для этого новую международную организацию, сообщает Daily Mail.

«Дэвид Кэмерон заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна быть лишена права предупреждать о будущих пандемиях после того, как она не справилась с распространением коронавируса. Бывший премьер-министр Великобритании призвал к тому, чтобы нынешняя роль ВОЗ по предупреждению пандемий была передана новому органу, заявив, что ВОЗ слишком беспокоилась о том, чтобы не огорчить Китай и слишком медлила с тем, чтобы предупредить остальные страны. Он предложил создать новую Глобальную организацию по эпиднадзору за вирусами и призвал Большую двадцатку обсудить это на встрече в Саудовской Аравии в ноябре», — говорится в сообщении.

По словам экс-премьера, проще создать новую организацию, чем изменить существующую систему.

«Нынешняя система дает сбой сразу по двум направлениям. ВОЗ полагается на сообщения стран о возникающих вирусах. А мир полагается на то, что сообщает ему ВОЗ. Но страны часто не хотят делиться информацией по политическим причинам, из гордости и так далее. А ВОЗ, по тем же причинам, реагирует очень медленно. Я считаю, что мы можем либо попытаться изменить всю систему, включая ВОЗ, от начала до конца (что, учитывая масштабы такой задачи и соответствующую политику, почти наверняка невозможно). Или мы можем попытаться исправить первую и самую важную часть: проверку стран на наличие вирусов и обеспечение быстрого обмена информацией», — сказал Кэмерон.