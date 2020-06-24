Безответственное отношение к природе приводит к пандемиям – ООН, ВОЗ и WWF

Алматы. 24 июня. КазТАГ – По мнению Организации объединенных наций (ООН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного фонда дикой природы (WWF), безответственное отношение людей к природе является причиной возникновения пандемий, сообщает новозеландская Eyewitness News.

«Ряд международных организаций, включая ООН, ВОЗ и WWF призвали правительства всех стран изменить свои подходы к сохранению экологии. Они заявили, что вырубка лесов и неконтролируемая торговля дикими животным виноваты в том, что такие заболевания, как COVID-19, стали передаваться людям», — говорится в сообщении.

Поскольку пандемия продолжает распространяться по всему миру, ученые изучили возможные причины ее возникновения и пришли к выводу, что уничтожение природы в значительной степени способствовало возникновению пандемии.

«Мы должны признать, что наши способы производства и потребления продуктов питания и наше вопиющее пренебрежение к окружающей среде поставили мир на грань катастрофы. Дикая природа во всем мире сокращается темпами, беспрецедентными в истории человечества», — сказано в обращении.

Генеральный директор WWF Марко Ламбертини, исполнительный секретарь ООН Элизабет Марума Мрема, и директор департамента окружающей среды, изменения климата и здоровья ВОЗ Мария Нейра сообщили о проведенных исследованиях того, как ряд заболеваний, от вируса Зика до СПИДа, от вируса Нипах до атипичной пневмонии и лихорадки Эбола, передавались от животных к людям во время экологических катастроф. Это заставило их поверить в то, что «нарушенные отношения» человека с природой, включая массовое вырубание лесов, торговлю дикой природой и агрессивное развитие сельского хозяйства, могут привести к новым пандемиям в будущем.

Организации потребовали провести серьезные изменения в экологической политике. Они призвали ужесточить правила торговли дикими животными, усилить контроль над безопасностью пищевых продуктов и уничтожением лесов.

Лидеры международных организаций также готовятся представить Большой двадцатке свой план «зеленого восстановления».