Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ — Град возможен на востоке и северо-востоке Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть страны – местами пройдут дожди с грозами, на северо-востоке, востоке возможен град. По республике местами сохраняется усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12, ночью порывы 15-18 метров в секунду. Температура днем +22+24, ночью +10+12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +33+35, ночью +18+20.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, днем местами – шквал, возможен град. Днем +27+32, ночью +10+15.

В Павлодарской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град. Днем +21+26, ночью +12+17.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Алматинской области местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Туркестанской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +18+23.

В Актюбинской области днем ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +26+31, ночью +8+13.

В Костанайской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Акмолинской области днем без осадков, ночью местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +4+9.

В Кызылординской области без осадков, ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +14+19.

В Мангистауской области без осадков, днем сохраняется сильная жара. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Атырауской области без осадков, днем ожидается сильная жара, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Жамбылской области без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +18+23.

В Западно-Казахстанской области без осадков, на юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +24+29, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания уровня воды», — предупредили синоптики.