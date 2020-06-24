Мактааральский акимат после наводнения хочет купить 10 служебных авто почти за Т63 млн

Туркестан. 24 июня. КазТАГ – Акимат Мактааральского района Туркестанской области хочет купить 10 служебных автомобилей почти за Т63 млн, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Аппарат акима Мактааральского района» Туркестанской области; наименование – автомобиль; дополнительная характеристика – согласно технической спецификации; цена за единицу – Т6,29 млн; количество – 10 штук; плановая сумма – Т62,9 млн», — говорится в описании лота на сайте государственных закупок.

Прием заявок стартовал в среду – 24 июня и продлится до 18.00 26 июня.

«Легковые автомобили: год выпуска автомобиля не ниже 2019 года. Рабочий объем не менее 1591 см кубических. Максимальная мощность не менее 123 л.с./90 кВт при 6300 об/мин. Трансмиссия: тип трансмиссии: автомат не менее 6AT. Тип привода не менее 2WD, размеры (мм) не менее 4400х1740х1470. Клиренс (мм) не менее 160. Объем топливного бака (л) не менее 50. Тип топлива бензин. Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) не менее 8,9/5,3/6,6. Максимальная скорость (км/ч) не менее 192. Разгон 0-100 км/ч (сек) не более 11,2», — сказано в технической спецификации.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».

23 мая власти Узекистана сообщили о задержании двоих подозреваемых в связи с расследованием по делу о порыве дамбы.