Славяне и тюрки против застоя 24.06.2020 12:35 Лилия ИГЛИКОВА Политика 173 0 Хасен Кожа-Ахмет о создании нового политического движения Похожие материалы: Активиста Альнура Ильяшева приговорили к трем годам ограничения свободы в Алматы Суд запретил Альнуру Ильяшеву заниматься общественной деятельностью Прокуратура и абсурд против «Казахтелекома» и здравого смысла Си Цзиньпин возглавит Китайско-африканский саммит солидарности против COVID-19 Шведский суд вынес решение в пользу Казахстана в деле против Стати