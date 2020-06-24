Актау. 24 июня. КазТАГ – Мужчину с автоматом задержали после появления видео со стрельбой в Жанаозене, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«21 июня при мониторинге социальных сетей был обнаружен видеоролик, в котором молодой человек с предметом, похожим на оружье в руках сел в автомобиль марки Toyota 4Runner и уехал. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления полиции города Жанаозен был установлен и задержан подозреваемый 29-летний житель города. У него были изъяты автомат и 15 патронов», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 293 (хулиганство) и статье 287 (незаконное приобретение, сбыт или ношение оружия, боеприпасов) УК РК.

Напомним, 22 июня было распространено видео, на котором видно, как двое молодых людей подбегают к внедорожнику – слышны крики и звуки, похожие на выстрелы. У одного из мужчин видно оружие. Внедорожник срывается с места и на скорости уезжает. Автор видео рассказала о том, что произошла перестрелка. На кадрах видна лужа, голос за кадром говорит, что это кровь.