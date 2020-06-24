«Тау-Кен Самрук» подал в суд на экономиста Мурата Темирханова за его аналитическое мнение

Нур-Султан. 24 июня. КазТАГ – Махамбет Абжан. Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» судится с экономистом Муратом Темирхановым за его аналитическое мнение.

«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (ТКС) подала жалобу в суд о привлечении меня к уголовной ответственности по знаменитой статье 130 (клевета) УК РК. Сегодня прошло первое заседание суда (онлайн). Следующее будет в июле», — сообщил Темирханов на своей странице в социальной сети.

По мнению заявителя, статья экономиста «Тау-Кен Самрук» – маленькая копия больших проблем ФНБ «Самрук-Казына» от 11 мая содержит заведомо ложные сведения, подрывающие деловую репутацию как самой компании, так ФНБ «Самрук Казына».

«Не буду комментировать жалобу, чтобы меня не обвинили в давлении на суд. Скажу только, что статья чисто аналитическая. Вся исходная информация для анализа была взята из официальных источников, прежде всего из аудированной финансовой отчетности, опубликованной самой компанией. На основании этой информации я сделал финансовый анализ и выводы, которые сильно не понравились ТКС», — проинформировал финансист.

Темирханов сообщил, что для составления независимого финансового заключения по этой жалобе приглашен известный эксперт Жарас Ахметов.

«Данное заключение было представлено сегодня в суде, и ТКС будет изучать его до следующего заседания», — добавил он.

В самой статье, которая стала поводом для судебного преследования, указывается, что основным активом ТКС является владение долей 29,97% в ТОО «Казцинк», а без «Казцинка» у ТКС «плачевные результаты».

«С момента передачи государственной доли в «Казцинке» во владение «Тау-Кен Самрук» в 2013 году, вся прибыль «Тау-Кен Самрук» полностью зависит от частной компании – ТОО «Казцинк», поскольку остальные государственные компании и проекты, входящие в холдинг ТС приносят убытки», — сказано в материале Темирханова.

МИА КазТАГ уже обратилось с запросом в АО «Тау-Кен Самрук» по поводу судебного преследования экономиста.