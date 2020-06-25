Чемпионат Казахстана по футзалу перенесен на август

Новости 75 0

Алматы. 25 июня. КазТАГ – Чемпионат Казахстана по футзалу перенесен на август, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости короновирусной инфекции, на основании письма Министерства культуры и спорта, руководством КФФ принято решение предварительно возобновить ЧРК по футзалу 1 августа 2020 года», — говорится в сообщении Казахстанской федерации футбола в четверг.

Отмечается, что ранее рестарт планировался 3 июля.

Похожие материалы:

  1. Погода без осадков ожидается в субботу лишь на юге и западе Казахстана
  2. Лишь на юго-западе и северо-западе Казахстана во вторник сохранится погода без осадков
  3. Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части Казахстана в среду
  4. Численность населения Казахстана на 1 мая составила 18,71 млн человек
  5. Выполнен первый международный авиарейс из Казахстана

Новости партнеров

Загрузка...