Алматы. 25 июня. КазТАГ – Чемпионат Казахстана по футзалу перенесен на август, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости короновирусной инфекции, на основании письма Министерства культуры и спорта, руководством КФФ принято решение предварительно возобновить ЧРК по футзалу 1 августа 2020 года», — говорится в сообщении Казахстанской федерации футбола в четверг.

Отмечается, что ранее рестарт планировался 3 июля.