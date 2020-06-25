Минфин: Основной причиной скопления грузовиков на «Нуржолы» являются меры со стороны Китая

Нур-Султан. 25 июня. КазТАГ — Основной причиной скопления грузовиков на автомобильном пункте пропуска (АПП) «Нуржолы» являются меры со стороны Китая, сообщает пресс-служба министерства финансов РК.

«Казахстанская сторона (КГД МФ РК, пограничная служба КНБ РК, министерство индустрии РК) предпринимает все возможные меры для стабилизации работы АПП «Нур жолы». Прорабатывается вопрос изменения технологии работы АПП «Нур жолы» для возможности въезда китайских автомашин на территорию Казахстана.

После двухстороннего утверждения новых процедур, китайские перевозчики получат возможность завозить произведенные в Китае товары в приграничные транспортно-логистические центры РК, где и будет происходить перегруз товаров на казахстанские/иностранные транзитные автомобили для дальнейшей транспортировки в регионы потребления. Данная мера исключит необходимость выезда на китайскую сторону большей части автотранспорта и, соответственно, снимет скопление грузовиков на АПП «Нур жолы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, казахстанская сторона еще раз подчеркивает, что основной причиной скопления автотранспорта на выезде из Казахстана в Китай являются усиленные меры санитарного приграничного контроля, введенные китайской стороной в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

«С уважением к мерам безопасности, предпринимаемым нашим соседом, сообщаем, что введение карантинных мер китайской стороной привело к закрытию всех приграничных пунктов пропуска, за исключением АПП «Нур жолы», и сокращению количества перемещаемых через границу автотранспортных средств со 150 до 20 в сутки.

Тогда как, Постановлением Правительства РК № 369 с 10 июня 2020 года открыты ранее временно закрытые автомобильные пункты пропуска «Калжат», «Бахты», «Майкапчагай». Перемещение товаров с момента открытия не осуществлялся ввиду закрытия границы со стороны КНР.

К тому же, если раньше транспортные средства скапливались в ожидании груза непосредственно на территории Китая, то, в связи с пандемией, власти КНР это запретили и сократили время пребывания казахстанских транспортных средств на своей территории до 12 часов. Что привело к накоплению транспорта на казахстанской стороне.

Дополнительной причиной скопления грузовиков на казахстанской стороне является отсутствие у большей части пересекающих границу перевозчиков (порядка 60% перевозчиков) конкретных заказов и договоров на перевозку грузов. Таким образом, больше половины автомобилей следуют в Китай в надежде на месте заключить разовую сделку на перевозку грузов. Указанные перевозчики возвращаются китайской стороной обратно без груза, но снова становятся в очередь», — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что казахской стороны сделано следующее: количество автотранспортных средств, перемещаемых через границу с КНР, увеличено до 100 в день; время пребывания казахстанских транспортных средств на территории КНР увеличено с 12 до 24 часов; установлен строгий тайминг на таможенные операции при выезде порожних транспортных средств с РК в КНР – не более 20 минут.

«Переговоры по изменению технологии работы АПП «Нур жолы» с возможностью въезда китайских автомашин на территорию Казахстана, находятся на стадии завершения.

Особо следует выделить, что создан «зеленый коридор» для транспортных средств, перемещающих отечественную продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди.

Кроме того, КГД МФ РК ведет усиленный контроль за действиями государственных служащих, задействованных в приграничном контроле. О нарушениях прав либо неправомерных действиях должностных лиц таможенного поста перевозчики могут сообщить в департамент государственных доходов по Алматинской области и КГД МФ РК. О правах и контактах перевозчики оповещаются с помощью электронного информационного табло», — резюмируется в сообщении.